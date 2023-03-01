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Мурал с портретом Дарьи Дугиной появился в Геническе Херсонской области

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В Геническе (Херсонская область) на стене одной из школ появился мурал с портретом российской журналистки Дарьи Дугиной, которая погибла в августе прошлого года в результате теракта.
Мурал с портретом Дарьи Дугиной появился в Геническе Херсонской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы сегодня открываем мурал в память о молодой девушке, учёном и патриоте, беззаветно любившей Родину. Её жизнь оборвалась в 30 лет», — сказала в ходе открытия глава Генического района Елена Терских.

Мурал на стене школы говорит о вовлечённости Геническа в общероссийскую повестку, о «нежелании втягивать детей в экстремизм и нацизм», отметила она.

В январе Союз журналистов Черногории посмертно удостоил Дарью Дугину награды «За дело жизни».

Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье.

По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнительница — гражданка Украины Наталья Вовк. Вместе с ней убийство готовил гражданин Украины Богдан Цыганенко. После теракта Вовк со своей дочерью Софией Шабан уехала в Эстонию через Псковскую область.

Философ Александр Дугин заявил, что целью атаки была именно его дочь Дарья, она погибла за «русскую идею».

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