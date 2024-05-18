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Политолог Литтл: долгосрочное партнёрство с Украиной станет обузой для США

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Американский политолог: вступив в долгосрочное оборонное партнёрство с Киевом, США рискуют создать ещё одну «вечную войну».
Политолог Литтл: долгосрочное партнёрство с Украиной станет обузой для США
  • Gettyimages.ru

Заключение долгосрочного соглашения о безопасности с Украиной станет для США обузой и рискует ещё сильнее затянуть самый разрушительный конфликт на европейском континенте с 1945 года, считает политолог Алекс Литтл.

В статье для The American Conservative он пишет, что длительные инициативы по поддержке Киева лишь создают у украинского руководства ложные надежды и сталкивают его с дипломатического пути.

Отдельные законодатели в конгрессе США продолжают упорно игнорировать реалии войны, обещая Украине «вечную поддержку до полной победы», подчёркивает политолог. Такие невыполнимые обещания в итоге лишь навредят Киеву, уверен Литтл.

Американским властям пора признать, что военные ресурсы США не безграничны, а оказывая чрезмерно масштабную поддержку Киеву, они обделяют Тайвань, имеющий куда большее стратегическое значение для американских интересов, уверен эксперт.

Подробнее — в материале ИноТВ.

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