Политолог Литтл: долгосрочное партнёрство с Украиной станет обузой для США
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Заключение долгосрочного соглашения о безопасности с Украиной станет для США обузой и рискует ещё сильнее затянуть самый разрушительный конфликт на европейском континенте с 1945 года, считает политолог Алекс Литтл.
В статье для The American Conservative он пишет, что длительные инициативы по поддержке Киева лишь создают у украинского руководства ложные надежды и сталкивают его с дипломатического пути.
Отдельные законодатели в конгрессе США продолжают упорно игнорировать реалии войны, обещая Украине «вечную поддержку до полной победы», подчёркивает политолог. Такие невыполнимые обещания в итоге лишь навредят Киеву, уверен Литтл.
Американским властям пора признать, что военные ресурсы США не безграничны, а оказывая чрезмерно масштабную поддержку Киеву, они обделяют Тайвань, имеющий куда большее стратегическое значение для американских интересов, уверен эксперт.