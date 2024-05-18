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В Бишкеке общественный порядок будут охранять 2,7 тысячи силовиков и дружинники

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МВД Киргизии задействует в охране общественного порядка в Бишкеке 2,7 тыс. сотрудников и тысячу дружинников после того, как в столице произошла массовая драка.
В Бишкеке общественный порядок будут охранять 2,7 тысячи силовиков и дружинники
  • Gettyimages.ru
  • © Collab Media

Начальник ГУВД Бишкека Азамат Токтоналиев провёл инструктаж подразделений органов внутренних дел, задействованных в охране общественного порядка.

«Единый гарнизонный развод-инструктаж проводится с целью организации комплекса профилактических мероприятий, а также обеспечения общественного порядка и безопасности горожан и гостей столицы», — сообщает МВД.

Как ранее заявили в Минздраве Киргизии, около 30 человек получили различные травмы в ходе беспорядков в центре Бишкека.

Перед этим милиция разогнала участников стихийной акции, собравшихся в центре Бишкека после массовой драки с участием иностранцев во дворе одного из хостелов.

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