В Бишкеке общественный порядок будут охранять 2,7 тысячи силовиков и дружинники

МВД Киргизии задействует в охране общественного порядка в Бишкеке 2,7 тыс. сотрудников и тысячу дружинников после того, как в столице произошла массовая драка.

Начальник ГУВД Бишкека Азамат Токтоналиев провёл инструктаж подразделений органов внутренних дел, задействованных в охране общественного порядка.

«Единый гарнизонный развод-инструктаж проводится с целью организации комплекса профилактических мероприятий, а также обеспечения общественного порядка и безопасности горожан и гостей столицы», — сообщает МВД.

Как ранее заявили в Минздраве Киргизии, около 30 человек получили различные травмы в ходе беспорядков в центре Бишкека.

Перед этим милиция разогнала участников стихийной акции, собравшихся в центре Бишкека после массовой драки с участием иностранцев во дворе одного из хостелов.