В Бишкеке общественный порядок будут охранять 2,7 тысячи силовиков и дружинники
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Начальник ГУВД Бишкека Азамат Токтоналиев провёл инструктаж подразделений органов внутренних дел, задействованных в охране общественного порядка.
«Единый гарнизонный развод-инструктаж проводится с целью организации комплекса профилактических мероприятий, а также обеспечения общественного порядка и безопасности горожан и гостей столицы», — сообщает МВД.
Как ранее заявили в Минздраве Киргизии, около 30 человек получили различные травмы в ходе беспорядков в центре Бишкека.
Перед этим милиция разогнала участников стихийной акции, собравшихся в центре Бишкека после массовой драки с участием иностранцев во дворе одного из хостелов.