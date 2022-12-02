В Краснодарском крае подтвердили 72 случая COVID-19 за сутки

В Краснодарском крае подтвердили 72 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает mk.ru.

Общее число заболевших в регионе достигло 342 304.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет 6022.

Также стало известно, что с начала 2022 года медицинскую реабилитацию в Удмуртии прошли более 7,9 тыс. человек, передаёт izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Благодаря комплексному подходу у нас сейчас появилось больше возможностей для проведения восстановления пациентов», — заявила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Удмуртии Анастасия Шишкина.

Ранее врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал о главных признаках свиного гриппа у детей.