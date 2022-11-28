Врач Белов рассказал о течении свиного гриппа у детей

Врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал о главных признаках свиного гриппа у детей.

«Свиной грипп у детей протекает почти так же, как у взрослых. Главными признаками его являются лихорадка, головная боль, слабость», — заявил он в беседе с «Невскими новостями».

По его словам, вирус, как правило, начинает проявлять себя через 10—12 часов после попадания в организм.

«Необходимо сразу обращаться к врачу при проявлении первых симптомов, потому что болезнь может развиваться очень стремительно и непредсказуемо», — считает Белов.

Он добавил, что заниматься самолечением опасно.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов в беседе с НСН выразил мнение, что грипп на данный момент представляет больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от первого, и от второго.