Врач Белов рассказал о течении свиного гриппа у детей
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«Свиной грипп у детей протекает почти так же, как у взрослых. Главными признаками его являются лихорадка, головная боль, слабость», — заявил он в беседе с «Невскими новостями».
По его словам, вирус, как правило, начинает проявлять себя через 10—12 часов после попадания в организм.
«Необходимо сразу обращаться к врачу при проявлении первых симптомов, потому что болезнь может развиваться очень стремительно и непредсказуемо», — считает Белов.
Он добавил, что заниматься самолечением опасно.
Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов в беседе с НСН выразил мнение, что грипп на данный момент представляет больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от первого, и от второго.