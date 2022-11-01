В Нижегородской области прививку от гриппа сделали 850 тысяч человек
- РИА Новости
Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на управление Роспотребнадзора по региону.
К настоящему времени в область поступило 1 422 400 доз вакцины против гриппа.
«В этом году особенность прививочной кампании заключается в первую очередь в самой вакцине. В трёхвалентной вакцине заменены два компонента из трёх, остался прежним только вариант для гриппа H1N1. Антигены вирусов гриппа А (H3N2) и вируса гриппа В заменены на актуальные версии текущего сезона», — заявили в ведомстве.
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