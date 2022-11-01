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В Нижегородской области прививку от гриппа сделали 850 тысяч человек

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В Нижегородской области прививку против гриппа сделали 850 тыс. человек, в том числе 260 тыс. детей.
В Нижегородской области прививку от гриппа сделали 850 тысяч человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на управление Роспотребнадзора по региону.

К настоящему времени в область поступило 1 422 400 доз вакцины против гриппа.

«В этом году особенность прививочной кампании заключается в первую очередь в самой вакцине. В трёхвалентной вакцине заменены два компонента из трёх, остался прежним только вариант для гриппа H1N1. Антигены вирусов гриппа А (H3N2) и вируса гриппа В заменены на актуальные версии текущего сезона», — заявили в ведомстве.

Также стало известно, что в Оренбургской области за сутки выявили 29 случаев COVID-19, передаёт RIA56. Госпитализированы семь жителей, выздоровели 49.

Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.

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