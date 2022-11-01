Денежное довольствие военнослужащих в России с 1 октября повысили на 4%
- РИА Новости
Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
«С 1 октября на 4% повышены денежное довольствие военнослужащих и заработная плата гражданского персонала», — заявил Шойгу.
По его словам, в течение года военные пенсии выросли на 19,5%.
Шойгу также рассказал, что 87 тыс. мобилизованных направлены в районы боевых действий.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в стране завершён.