Денежное довольствие военнослужащих в России с 1 октября повысили на 4%

Денежное довольствие военнослужащих и заработная плата гражданского персонала Вооружённых сил России с 1 октября повышены на 4%.

Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

«С 1 октября на 4% повышены денежное довольствие военнослужащих и заработная плата гражданского персонала», — заявил Шойгу.

По его словам, в течение года военные пенсии выросли на 19,5%.

Шойгу также рассказал, что 87 тыс. мобилизованных направлены в районы боевых действий.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в стране завершён.