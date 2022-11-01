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Денежное довольствие военнослужащих в России с 1 октября повысили на 4%

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Денежное довольствие военнослужащих и заработная плата гражданского персонала Вооружённых сил России с 1 октября повышены на 4%.
Денежное довольствие военнослужащих в России с 1 октября повысили на 4%
  • РИА Новости

Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

«С 1 октября на 4% повышены денежное довольствие военнослужащих и заработная плата гражданского персонала», — заявил Шойгу.

По его словам, в течение года военные пенсии выросли на 19,5%.

Шойгу также рассказал, что 87 тыс. мобилизованных направлены в районы боевых действий.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в стране завершён.

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