Путин: призыв в рамках частичной мобилизации в России завершён

Российский лидер Владимир Путин заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в стране завершён.

«Да, конечно, это было сделано моим указом (объявление о мобилизации. — RT), потому что по-другому по закону невозможно, сделано это было по предложению Министерства обороны, а сейчас Министерство обороны предложило мобилизационные мероприятия завершить... с юристами поговорю, нужно ли указом объявлять, что она завершена, но она завершена. Точка поставлена», — сказал он.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о завершении мобилизации во всех регионах России. Задание по призыву 300 тыс. человек выполнено. 82 тыс. направлены в район спецоперации, остальные 218 тыс. проходят подготовку на полигонах. Также Шойгу отметил, что среди мобилизованных — 1300 сотрудников органов исполнительной власти.