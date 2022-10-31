Узнать больше

Путин: призыв в рамках частичной мобилизации в России завершён

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в стране завершён.

«Да, конечно, это было сделано моим указом (объявление о мобилизации. — RT), потому что по-другому по закону невозможно, сделано это было по предложению Министерства обороны, а сейчас Министерство обороны предложило мобилизационные мероприятия завершить... с юристами поговорю, нужно ли указом объявлять, что она завершена, но она завершена. Точка поставлена», — сказал он.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о завершении мобилизации во всех регионах России. Задание по призыву 300 тыс. человек выполнено. 82 тыс. направлены в район спецоперации, остальные 218 тыс. проходят подготовку на полигонах. Также Шойгу отметил, что среди мобилизованных — 1300 сотрудников органов исполнительной власти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить