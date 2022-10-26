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В Башкирии объём вводимого жилья вырос на 7,2% с начала года

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В Башкирии в январе — сентябре 2022 года ввели 2,2 млн кв. м жилых помещений, что на 7,2% больше, чем годом ранее.
В Башкирии объём вводимого жилья вырос на 7,2% с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на Федеральную службу государственной статистики по региону.

По вводу в действие жилых домов республика занимает второе место среди регионов Приволжского федерального округа и седьмое — среди субъектов России.

«В прошлом году в Башкортостане было введено рекордные более 2,9 млн кв. м жилья. Наша задача в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» — наращивать объёмы по вводу жилых домов и готовить инфраструктуру для будущей застройки», — заявил и.о. министра строительства и архитектуры региона Егор Родин.

Также стало известно, что Тюменская область вошла в топ-3 регионов по числу ипотечных сделок в сентябре, передаёт megatyumen.ru со ссылкой на данные аналитиков Домклик. Лидируют Москва и Московская область.

В Тюменской области оформлено более 4 тыс. кредитов на сумму свыше 13 млрд рублей.

Ранее член Российской гильдии риелторов, генеральный директор компании «РЕЛАЙТ-Недвижимость» Константин Барсуков прокомментировал ситуацию на рынке жилья.

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