Узнать больше

Риелтор Барсуков прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости

Короткая ссылка
Член Российской гильдии риелторов, генеральный директор компании «РЕЛАЙТ-Недвижимость» Константин Барсуков прокомментировал ситуацию на рынке жилья.
Риелтор Барсуков прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости
  • РИА Новости

«Я обращаюсь ко всем продавцам: у вас осталось два месяца до конца года — ноябрь, декабрь. Традиционно январь и февраль — это месяцы очень плохого спроса», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, дальнейшие продажи начнутся в конце февраля или уже в марте.

«Поэтому у продавцов сейчас есть время скорректировать цены, привести их к рыночным и начать продавать», — добавил Барсуков.

Ранее адвокат Ольга Власова в беседе с Nation News рассказала, почему могут отказать в регистрации дома в собственность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить