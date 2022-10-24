Риелтор Барсуков прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости

Член Российской гильдии риелторов, генеральный директор компании «РЕЛАЙТ-Недвижимость» Константин Барсуков прокомментировал ситуацию на рынке жилья.

«Я обращаюсь ко всем продавцам: у вас осталось два месяца до конца года — ноябрь, декабрь. Традиционно январь и февраль — это месяцы очень плохого спроса», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, дальнейшие продажи начнутся в конце февраля или уже в марте.

«Поэтому у продавцов сейчас есть время скорректировать цены, привести их к рыночным и начать продавать», — добавил Барсуков.

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