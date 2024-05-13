МВД России объявило в розыск правнучку Чкалова, призывавшую к ударам по Москве

МВД России объявило в розыск правнучку советского лётчика Валерия Чкалова Дарью Богданову, в отношении которой ранее возбудили уголовное дело за призывы к терроризму.

«Богданова Дарья Алексеевна. Дата рождения: 22.05.1987. Разыскивается по статье УК», — сказано в базе МВД.

Как ранее сообщал RT, Богданова заявляла, что по Москве необходимо нанести ядерный удар, и отмечала, что готова участвовать в спонсировании этой атаки. У Богдановой гражданство Израиля, Россию она покинула после начала СВО.

Источник RT рассказал, что против Дарьи Богдановой возбудили уголовное дело за призывы к терроризму.