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МВД России объявило в розыск правнучку Чкалова, призывавшую к ударам по Москве

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МВД России объявило в розыск правнучку советского лётчика Валерия Чкалова Дарью Богданову, в отношении которой ранее возбудили уголовное дело за призывы к терроризму.
МВД России объявило в розыск правнучку Чкалова, призывавшую к ударам по Москве
  • РИА Новости

«Богданова Дарья Алексеевна. Дата рождения: 22.05.1987. Разыскивается по статье УК», — сказано в базе МВД.

Как ранее сообщал RT, Богданова заявляла, что по Москве необходимо нанести ядерный удар, и отмечала, что готова участвовать в спонсировании этой атаки. У Богдановой гражданство Израиля, Россию она покинула после начала СВО.

Источник RT рассказал, что против Дарьи Богдановой возбудили уголовное дело за призывы к терроризму.

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