МВД России объявило в розыск правнучку Чкалова, призывавшую к ударам по Москве
- РИА Новости
«Богданова Дарья Алексеевна. Дата рождения: 22.05.1987. Разыскивается по статье УК», — сказано в базе МВД.
Как ранее сообщал RT, Богданова заявляла, что по Москве необходимо нанести ядерный удар, и отмечала, что готова участвовать в спонсировании этой атаки. У Богдановой гражданство Израиля, Россию она покинула после начала СВО.
Источник RT рассказал, что против Дарьи Богдановой возбудили уголовное дело за призывы к терроризму.