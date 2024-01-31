Поддерживающая ВСУ правнучка Чкалова призвала нанести ядерный удар по Москве

Правнучка знаменитого советского лётчика Валерия Чкалова Дарья Богданова, поддерживающая киевский режим, призвала нанести ядерный удар по Москве.

Накануне Богданова в беседе с иноагентом Олегом Кашиным* выступила с заявлением, что якобы для завершения конфликта на Украине «нужно ударить ядерным оружием» по российской столице. Она привела в пример американский удар по Хиросиме и Нагасаки.

Также она утверждала, что её не волнуют жизни граждан России и выразила готовность стать спонсором такого преступления.

Как пишет РИА Новости, журналист международной медиагруппы «Россия сегодня», член Общественной палаты Армен Гаспарян призвал Следственный комитет проверить её высказывания.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с «Лентой.Ру» выразил мнение, что заявление Богдановой необходимо проверить на предмет ст. 275 Уголовного кодекса России («Госизмена»).

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 03.06.2022.