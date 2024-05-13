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В Ереване задержали более 150 участников протеста

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Полиция задержала более 150 участников протестных акций в Ереване. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Армении.
В Ереване задержали более 150 участников протеста
  • Gettyimages.ru

«По состоянию на данный момент в полицейские отделения доставлены 156 человек», — сказал представитель пресс-службы МВД Армении, передаёт РИА Новости

В понедельник, 13 мая, в Ереване проходят акции протеста. Участники требуют отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и прекращения делимитации границы с Азербайджаном в её нынешнем формате.

Митинги в столице Армении начались 9 мая. Протестное движение возглавил глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.

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