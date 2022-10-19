Косметолог Баллирано посоветовала увлажнять кожу для подготовки к зимнему сезону
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«Осенью — зимой начинаются холода, наступает отопительный сезон, что способствует сухому воздуху в помещении, а снаружи — холодная ветреная погода, поэтому кожа начинает обветриваться, а это стрессовая ситуация», — заявила она в беседе с ФАН.
По её словам, все процедуры для кожи должны быть направлены на питание и увлажнение. Например, рекомендуется защитный крем, в составе которого должны быть компоненты ланолина, глицерин, витамин А, Е и масла.
«В осенне-зимний период питание должно быть сбалансированным. Зимой человек меньше двигается, поэтому надо уменьшать каллораж пищи за счёт снижения легкоусвояемых углеводов. Можно добавлять витамин С (лимоны, фрукты). Побольше белка, сырых овощей и не забывать об употреблении оливкового масла», — добавила Баллирано.
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