В Оренбургской области зафиксировали 60 случаев COVID-19 за сутки

В Оренбургской области зафиксировали 60 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 239 151. Вылечились 234 064 человека, в том числе 76 за минувшие 24 часа.

Тем временем в Санкт-Петербурге выявили 647 случаев коронавируса за сутки, передают «Невские новости». Госпитализирован 181 житель. Выздоровели 1522 человека.

Ранее Андрей Поздняков, кандидат медицинских наук врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, рассказал о последствиях постковидного синдрома.