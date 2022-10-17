На актёра Артура Смольянинова составили протокол за дискредитацию российской армии

Гагаринский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении российского актёра Артура Смольянинова за дискредитацию армии России.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Уточняется, что дата рассмотрения протокола ещё не определена.

Актёру грозит штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей.

31 августа Тверской суд Москвы зарегистрировал протокол по статье о дискредитации ВС России в отношении актрисы Кристины Асмус.

Позднее в Тверском суде Москвы заявили, что производство по административному протоколу о дискредитации российской армии, составленному в отношении Асмус, прекращено.