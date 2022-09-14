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Тверской суд Москвы сообщил о прекращении дела Кристины Асмус о дискредитации армии

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В Тверском суде Москвы заявили, что производство по административному протоколу о дискредитации российской армии, составленному в отношении актрисы Кристины Асмус, прекращено.
Тверской суд Москвы сообщил о прекращении дела Кристины Асмус о дискредитации армии
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.3.3 КоАП России, в отношении Асмус прекращено», — цитирует пресс-службу суда РИА Новости.

Отмечается, что протокол был составлен после размещения Асмус «публикации в соцсети, направленной на негативное отношение к проводимой военной операции». Ей грозил штраф от 30 до 50 тыс. рублей.

31 августа Тверской суд Москвы зарегистрировал протокол по статье о дискредитации ВС России в отношении Асмус.

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