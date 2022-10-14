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Гастроэнтеролог Неронов посоветовал пожилым есть больше отварных и тушёных овощей

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Врач-гастроэнтеролог доктор медицинских наук Владимир Неронов посоветовал пожилым людям уделять повышенное внимание рациону для сохранения здоровья и для долголетия.
Гастроэнтеролог Неронов посоветовал пожилым есть больше отварных и тушёных овощей
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Пожилым людям рекомендуется питаться пять-шесть раз в день небольшими порциями, кроме того, нужно следить за правильным приготовлением и качеством продуктов, сказал специалист в интервью сайту Pravda.Ru.

По его словам, употреблять продукты лучше всего в отварном, тушёном или запечённом виде. По возможности нужно избегать жареной и грубой животной пищи.

Восстановить дефицит микроэлементов и витаминов можно с помощью овощей, в которых содержатся растительные волокна, подчеркнул Неронов. В качестве таких продуктов он посоветовал кабачки, морковь, свёклу, цветную капусту и тыкву.

Ранее геронтолог, гериатр доктор медицинских наук Кирилл Прощаев в беседе с URA.RU рассказал о факторах, влияющих на скорость старения.

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