Гастроэнтеролог Неронов посоветовал пожилым есть больше отварных и тушёных овощей

Врач-гастроэнтеролог доктор медицинских наук Владимир Неронов посоветовал пожилым людям уделять повышенное внимание рациону для сохранения здоровья и для долголетия.

Пожилым людям рекомендуется питаться пять-шесть раз в день небольшими порциями, кроме того, нужно следить за правильным приготовлением и качеством продуктов, сказал специалист в интервью сайту Pravda.Ru.

По его словам, употреблять продукты лучше всего в отварном, тушёном или запечённом виде. По возможности нужно избегать жареной и грубой животной пищи.

Восстановить дефицит микроэлементов и витаминов можно с помощью овощей, в которых содержатся растительные волокна, подчеркнул Неронов. В качестве таких продуктов он посоветовал кабачки, морковь, свёклу, цветную капусту и тыкву.

Ранее геронтолог, гериатр доктор медицинских наук Кирилл Прощаев в беседе с URA.RU рассказал о факторах, влияющих на скорость старения.