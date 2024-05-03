Аналитик Шнейдерман спрогнозировал цену $82 за баррель в ближайшее время

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в беседе с RT рассказал о состоянии нефтяного рынка.

По его словам, на рынок наибольшее влияние на данный момент оказывает конфликт между Израилем и движением ХАМАС.

«Сейчас происходит постепенное ослабление этого геополитического конфликта, именно поэтому цены на чёрное золото стремятся к нижней границе $80 за баррель Brent. Ближайшая отметка, куда стремится стоимость сырья, — в районе $82», — рассказал аналитик.

Шнейдерман добавил, что мировые трейдеры ожидают снижения вероятности перебоев в мировых поставках нефти.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал о факторах, которые оказывают влияние на стоимость нефти.