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Медведев назвал тройную пользу от швейцарской «мирной конференции» по Украине

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал тройную пользу от швейцарской «мирной конференции» по Украине.

«Во-первых, она будет очередным свидетельством краха так называемого мирного плана недоумка Зеленского. При этом было бы желательно, чтобы бандеровский ублюдок посетил её лично и в очередной раз расписался в своей интеллектуальной никчёмности», — написал Медведев в Telegram.

По его словам, во-вторых, эта конференция «станет зримым доказательством полнейшей импотенции нынешних западных элит, совершивших болезненную самокастрацию своих возможностей по прекращению военного конфликта».

«В-третьих, она позволит нашим вооружённым силам и дальше без помех... продолжать зачистку малороссийской территории от неонацистов, а всем нам вести скрупулёзную работу по окончательному развалу политического режима б. Украины и скорейшему возвращению наших исконных территорий в состав Российской Федерации», — добавил он.

Ранее в МИД Швейцарии заявили, что Берн «на этом этапе» не пригласил Россию на конференцию по Украине.

В посольстве России отметили, что обсуждение мира на конференции по Украине, которая пройдёт 15—16 июня в Бюргенштоке, без участия Москвы лишено смысла.

В посольстве добавили, что проведение так называемой «мирной конференции» — это продавливание киевской «формулы мира», которая представляет собой набор ультиматумов к России.

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