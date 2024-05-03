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Два ракетоносца Ту-95 выполнили полёт над нейтральными водами вблизи Аляски

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Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полёт над нейтральными водами вблизи Аляски. На некоторых этапах маршрута в воздух поднимались иностранные истребители. Полёт длился более 11 часов.
Два ракетоносца Ту-95 выполнили полёт над нейтральными водами вблизи Аляски
  • РИА Новости

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова моря, вблизи западного побережья Аляски. Продолжительность полёта составила более 11 часов», — сообщило Министерство обороны.

Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов Су-30см ВКС.

В феврале эти же ракетоносцы совершили семичасовой полёт в сопровождении истребителей Су-30М над нейтральными водами Берингова моря вблизи западного побережья Аляски.

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