Депутат Милонов назвал чисткой биографии поездку блогера Ивлеевой в Донбасс

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал чисткой биографии поездку блогера Анастасии Ивлеевой в Донбасс.

В разговоре с «Газетой.Ru» Милонов заявил, что Ивлеева выбрала неправильную тактику и ей стоит брать пример с певца Филиппа Киркорова. В декабре В декабре он опубликовал в своих социальных сетях видеообращение, в котором извинился за участие в «голой» вечеринке Ивлеевой в московском клубе «Мутабор».

«Смешно получается: Ивлеева говорит, что это не чистка биографии, но это чистка биографии. Именно под этим углом она и подаёт. Уже столько времени прошло, и можно было бы показать как-то своё изменившееся отношение к событиям и к организации мероприятий. Столько возможностей есть... Никто бы о ней не вспоминал в таком негативном свете. Смеялись бы, как с Киркоровым. Мем сделал он про эту дверь. Никто сейчас не требует Киркорова уничтожать, даже самые радикальные люди. То же самое могло быть здесь», — сказал он.

Ранее появилась информация о том, что Анастасия Ивлеева посетила Донбасс в свой 33-й день рождения.

Российский актёр Иван Охлобыстин заявил, что Донбасс не является «прачечной» для участников «голой» вечеринки, в которой они могли бы отмыться от своего позора.

Он также добавил, что «голая» вечеринка — это даже не признак болезни, а лишь симптом структуры общего мироздания.