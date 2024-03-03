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Охлобыстин призвал не делать Донбасс «прачечной» участников «голой» вечеринки

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Российский актёр Иван Охлобыстин заявил, что Донбасс не является «прачечной» для участников «голой» вечеринки, в которой они могли бы отмыться от своего позора.
Охлобыстин призвал не делать Донбасс «прачечной» участников «голой» вечеринки
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал во время общения с девушкой в рамках Всемирного фестиваля молодёжи, когда обсуждались различные вопросы, включая нравственные ценности.

Участница мероприятия поинтересовалась у актёра, как молодёжь Донбасса относится к таким персонам, как участники «голой» вечеринки, которые после скандала начали ездить в новые регионы России, добавив, что Донбасс — это не «прачечная».

«Относиться рационально, по-деревенски, по-нашему. Надо от них взять всё, что привезут, но не тешить себя иллюзиями, что они — наши. Донбасс реально — это не «прачечная» и не место, куда нужно посылать в наказание. Именно там сейчас бьётся верное сердце России», — цитирует Охлобыстина РИА Новости.

Он также добавил, что «голая» вечеринка — это даже не признак болезни, а лишь симптом структуры общего мироздания.

Ранее в распоряжении RT оказалось видео выступления Филиппа Киркорова в городской больнице в Горловке.

В декабре Киркоров опубликовал в своих социальных сетях видеообращение, в котором извинился за участие в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор».

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киркоров всегда помогал ДНР.

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