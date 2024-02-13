Милонов: с удовольствием покажу Киркорову передовую и познакомлю с бойцами

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил RT, что рассчитывает, что поездка российского певца Филиппа Киркорова в ДНР не будет разовой пиар-акцией.

«Я сам с удовольствием покажу артисту передовую и познакомлю его с нашими бойцами. Надеюсь, что Киркоров будет примером для остального российского шоу-бизнеса: либо вы со страной, либо оревуар. Возврата в молчаливое прошлое уже не будет», — отметил парламентарий.

По его мнению, единственным механизмом прощения участников «голой» вечеринки может стать «деятельное раскаяние».

«Где сейчас тяжелее всего? Правильно, в зоне СВО. Тут люди порой лишены простого, базового уровня комфорта и безопасности. Если кто-то из «залетевших» звёзд хочет общественной реабилитации, он должен чётко и внятно заявить о своей солидарности со всей страной, которая борется с украинским фашизмом», — заключил Милонов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киркоров всегда помогал ДНР.