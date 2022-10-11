Россияне рассказали о своём отношении к диетам
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По словам 22% опрошенных, они имеют лишний вес, но садиться на диеты не планируют.
Как утверждают 20% участников исследования, они едят всё подряд, но только потому, что не толстеют.
Ещё 28% россиян сообщили, что стараются придерживаться принципов здорового питания и выступают против диет.
По словам 13% респондентов, они время от времени садятся на диеты, а 12% постоянно сидят на каких-либо диетах.
Пробовали соблюдать диету и больше никогда не будут это делать 5% опрошенных.
Опрос проходил в соцсетях. Его участниками стали 12,9 тыс. пользователей.
Ранее руководитель Клиники коррекции веса, врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков в беседе с URA.RU предупредил, что употребление мочегонных и слабительных средств для снижения веса может привести к летальному исходу.