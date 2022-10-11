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Россияне рассказали о своём отношении к диетам

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Сайт kp.ru провёл опрос и выяснил, как россияне относятся к диетам.
Россияне рассказали о своём отношении к диетам
  • Gettyimages.ru
  • © JGI/Jamie Grill

По словам 22% опрошенных, они имеют лишний вес, но садиться на диеты не планируют.

Как утверждают 20% участников исследования, они едят всё подряд, но только потому, что не толстеют.

Ещё 28% россиян сообщили, что стараются придерживаться принципов здорового питания и выступают против диет.

По словам 13% респондентов, они время от времени садятся на диеты, а 12% постоянно сидят на каких-либо диетах.

Пробовали соблюдать диету и больше никогда не будут это делать 5% опрошенных.

Опрос проходил в соцсетях. Его участниками стали 12,9 тыс. пользователей.

Ранее руководитель Клиники коррекции веса, врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков в беседе с URA.RU предупредил, что употребление мочегонных и слабительных средств для снижения веса может привести к летальному исходу.

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