Невролог Абдуллаева рассказала о лечении астении при постковидном синдроме
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В беседе с «Российской газетой» специалист отметила, что такие пациенты, как правило, не могут длительное время заниматься как физическим, так и умственным трудом, жалуются на «мозговой туман» — снижение концентрации внимания, сложности с выполнением каких-либо задач.
По её словам, чтобы ускорить выздоровление, важно, помимо выполнения медикаментозных назначений врача, следовать рекомендациям по здоровому образу жизни, сбалансированному питанию.
Желательно вернуться к физической активности, наладить сон. Хорошо поддерживают привычные оздоравливающие процедуры, например массаж, резюмировала Абдуллаева.
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