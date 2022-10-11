Невролог Абдуллаева рассказала о лечении астении при постковидном синдроме

Врач-невролог Сарижат Абдуллаева рассказала, как справиться с астеническим синдромом, на который жалуются порядка 80% людей, перенёсших коронавирусную инфекцию.

В беседе с «Российской газетой» специалист отметила, что такие пациенты, как правило, не могут длительное время заниматься как физическим, так и умственным трудом, жалуются на «мозговой туман» — снижение концентрации внимания, сложности с выполнением каких-либо задач.

По её словам, чтобы ускорить выздоровление, важно, помимо выполнения медикаментозных назначений врача, следовать рекомендациям по здоровому образу жизни, сбалансированному питанию.

Желательно вернуться к физической активности, наладить сон. Хорошо поддерживают привычные оздоравливающие процедуры, например массаж, резюмировала Абдуллаева.

Ранее врач-инфекционист кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.