Узнать больше

Диетолог Круглова напомнила о вреде спешки во время бизнес-ланча

Короткая ссылка
Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала, что во время бизнес-ланча важно следить за временем.
Диетолог Круглова напомнила о вреде спешки во время бизнес-ланча
  • Gettyimages.ru

Важно обращать внимание на степень насыщения после употребления бизнес-ланча, отметила она в интервью радио Sputnik.

«Переедание несколько снизит работоспособность во второй половине дня. Чтобы этого не произошло, надо следить за временем, которое вы уделяете бизнес-ланчу. Хорошо, когда есть хотя бы минут 20—30, чтобы спокойно поесть без отвлечения на рабочие моменты. Это важно, потому что, если есть без спешки, можно чётко отследить момент, когда вы наедитесь, чтобы закончить прём пищи», — объяснила Круглова.

Ранее сомнолог, невролог Елена Царёва в беседе с URA.RU рассказала, что хронический недосып может стать причиной ожирения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить