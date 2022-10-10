Диетолог Круглова напомнила о вреде спешки во время бизнес-ланча

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала, что во время бизнес-ланча важно следить за временем.

Важно обращать внимание на степень насыщения после употребления бизнес-ланча, отметила она в интервью радио Sputnik.

«Переедание несколько снизит работоспособность во второй половине дня. Чтобы этого не произошло, надо следить за временем, которое вы уделяете бизнес-ланчу. Хорошо, когда есть хотя бы минут 20—30, чтобы спокойно поесть без отвлечения на рабочие моменты. Это важно, потому что, если есть без спешки, можно чётко отследить момент, когда вы наедитесь, чтобы закончить прём пищи», — объяснила Круглова.

Ранее сомнолог, невролог Елена Царёва в беседе с URA.RU рассказала, что хронический недосып может стать причиной ожирения.