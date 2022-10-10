Иммунолог Крючков отметил пользу прогулок для людей со слабым иммунитетом

Гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, к. м. н. Николай Крючков рассказал, что в осенний период человеку с ослабленным иммунитетом следует прививаться, больше бывать на свежем воздухе и закаливаться.

«Если не противопоказано, то важна специфическая профилактика: речь идёт о вакцинации антиковидной и антигриппозной. Для пожилых и детей, конечно, ещё пневмококковая. Есть и другие вакцинации, но это в зависимости от того, где человек проживает», — отметил Крючков в беседе с URA.RU.

Кроме того, людям со слабым иммунитетом он посоветовал больше бывать на свежем воздухе, тепло одеваться в зависимости от погоды.

Закаливание, то есть, контрастный душ, по словам специалиста, также способствует укреплению здоровья.

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