В Москве задержали водителя, протаранившего пять автомобилей

Полицейские задержали водителя, протаранившего пять автомобилей на юго-востоке Москвы.

Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

«По предварительным данным, 1 мая водитель, управляя транспортным средством, совершил наезд на препятствие с последующим наездом на пять автомобилей на улице Маресьева в Москве», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее прокуратура и Следственный комитет Тверской области сообщили о гибели трёх человек в результате опрокидывания и падения грузовика с песком на микроавтобус.