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В Москве задержали водителя, протаранившего пять автомобилей

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Полицейские задержали водителя, протаранившего пять автомобилей на юго-востоке Москвы.
В Москве задержали водителя, протаранившего пять автомобилей
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

«По предварительным данным, 1 мая водитель, управляя транспортным средством, совершил наезд на препятствие с последующим наездом на пять автомобилей на улице Маресьева в Москве», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее прокуратура и Следственный комитет Тверской области сообщили о гибели трёх человек в результате опрокидывания и падения грузовика с песком на микроавтобус.

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