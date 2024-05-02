В Москве задержали водителя, протаранившего пять автомобилей
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.
«По предварительным данным, 1 мая водитель, управляя транспортным средством, совершил наезд на препятствие с последующим наездом на пять автомобилей на улице Маресьева в Москве», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее прокуратура и Следственный комитет Тверской области сообщили о гибели трёх человек в результате опрокидывания и падения грузовика с песком на микроавтобус.