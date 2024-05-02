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TikTok удалил аккаунт Sputnik Таджикистан

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Сервис TikTok без объяснения причин удалил аккаунт Sputnik Таджикистан, доступ к нему заблокирован.
TikTok удалил аккаунт Sputnik Таджикистан
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет Sputnik Таджикистан в Telegram.

«Sputnik Таджикистан направил обращение представителям TikTok», — говорится в сообщении.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что персонал мессенджера принял ряд мер, которые позволили в последнее время пресечь десятки тысяч попыток отправки призывов к терактам.

Дуров также рассказал, что с 1 апреля все пользователи из России, Украины и Белоруссии могут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения в Telegram.

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