TikTok удалил аккаунт Sputnik Таджикистан
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Об этом пишет Sputnik Таджикистан в Telegram.
«Sputnik Таджикистан направил обращение представителям TikTok», — говорится в сообщении.
Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что персонал мессенджера принял ряд мер, которые позволили в последнее время пресечь десятки тысяч попыток отправки призывов к терактам.
Дуров также рассказал, что с 1 апреля все пользователи из России, Украины и Белоруссии могут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения в Telegram.