TikTok удалил аккаунт Sputnik Таджикистан

Сервис TikTok без объяснения причин удалил аккаунт Sputnik Таджикистан, доступ к нему заблокирован.

Об этом пишет Sputnik Таджикистан в Telegram.

«Sputnik Таджикистан направил обращение представителям TikTok», — говорится в сообщении.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что персонал мессенджера принял ряд мер, которые позволили в последнее время пресечь десятки тысяч попыток отправки призывов к терактам.

Дуров также рассказал, что с 1 апреля все пользователи из России, Украины и Белоруссии могут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения в Telegram.