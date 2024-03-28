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Дуров: Telegram пресёк десятки тысяч попыток отправки призывов к терактам

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Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер в последнее время пресёк десятки тысяч попыток отправки сообщений с призывами к терактам и заблокировал тысячи отправителей.
Дуров: Telegram пресёк десятки тысяч попыток отправки призывов к терактам
  • Gettyimages.ru
  • © Nikolas Kokovlis/NurPhoto

«4 дня назад русскоязычные пользователи Telegram стали жаловаться на сообщения от незнакомцев с призывами к терактам», — указал он.

В течение часа после получения подобных жалоб был применён ряд мер для того, чтобы предотвращать эту активность.

«В результате десятки тысяч попыток отправить такие сообщения были пресечены, а тысячи пользователей, участвующих... столкнулись с вечной блокировкой своих Telegram-аккаунтов», — отметил Дуров.

Ранее Дуров сообщил, что с 1 апреля все пользователи из России, Украины и Белоруссии смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения в Telegram.

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