Дуров: Telegram пресёк десятки тысяч попыток отправки призывов к терактам
- Gettyimages.ru
- © Nikolas Kokovlis/NurPhoto
«4 дня назад русскоязычные пользователи Telegram стали жаловаться на сообщения от незнакомцев с призывами к терактам», — указал он.
В течение часа после получения подобных жалоб был применён ряд мер для того, чтобы предотвращать эту активность.
«В результате десятки тысяч попыток отправить такие сообщения были пресечены, а тысячи пользователей, участвующих... столкнулись с вечной блокировкой своих Telegram-аккаунтов», — отметил Дуров.
Ранее Дуров сообщил, что с 1 апреля все пользователи из России, Украины и Белоруссии смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения в Telegram.