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Дуров: россияне смогут ограничивать круг тех, кто может писать им в Telegram

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С 1 апреля все пользователи из России, Украины и Белоруссии смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения в Telegram.
Дуров: россияне смогут ограничивать круг тех, кто может писать им в Telegram
  • Gettyimages.ru
  • © Manuel Blondeau - Corbis

Об этом сообщил основатель платформы Павел Дуров.

«С начала следующей недели все пользователи из России, Украины и Беларуси смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения. Мы также внедряем решения на основе искусственного интеллекта для ещё более эффективной фильтрации подобного спама», — написал он.

Telegram — не место для несанкционированных рассылок и призывов к насилию, отметил Дуров.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что не видят необходимости в ограничении работы мессенджера Telegram в России.

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