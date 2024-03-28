Дуров: россияне смогут ограничивать круг тех, кто может писать им в Telegram
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Об этом сообщил основатель платформы Павел Дуров.
«С начала следующей недели все пользователи из России, Украины и Беларуси смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения. Мы также внедряем решения на основе искусственного интеллекта для ещё более эффективной фильтрации подобного спама», — написал он.
Telegram — не место для несанкционированных рассылок и призывов к насилию, отметил Дуров.
Ранее в Роскомнадзоре заявили, что не видят необходимости в ограничении работы мессенджера Telegram в России.