МИД Новой Зеландии: вступление Финляндии и Швеции в НАТО — отказ от нейтралитета
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Полный текст выступления приводится на официальном сайте правительства страны.
«Это проявление признания двумя ранее нейтральными государствами того, что коллективная безопасность теперь необходима для противостояния текущей угрозе безопасности», — заявил дипломат.
Уинстон Питерс также отметил, что страны НАТО серьёзно увеличили расходы на оборону, и обвинил в этом Россию.
Финляндия официально стала членом НАТО 4 апреля 2023 года, Швеция — 7 марта 2024 года.