МИД Новой Зеландии: вступление Финляндии и Швеции в НАТО — отказ от нейтралитета

Глава МИД Новой Зеландии Уинстон Питерс заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО означает отказ этих стран от политики нейтралитета, которой они долго придерживались.

AP

Полный текст выступления приводится на официальном сайте правительства страны. «Это проявление признания двумя ранее нейтральными государствами того, что коллективная безопасность теперь необходима для противостояния текущей угрозе безопасности», — заявил дипломат. Уинстон Питерс также отметил, что страны НАТО серьёзно увеличили расходы на оборону, и обвинил в этом Россию. Финляндия официально стала членом НАТО 4 апреля 2023 года, Швеция — 7 марта 2024 года.