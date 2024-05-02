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МИД Новой Зеландии: вступление Финляндии и Швеции в НАТО — отказ от нейтралитета

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Глава МИД Новой Зеландии Уинстон Питерс заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО означает отказ этих стран от политики нейтралитета, которой они долго придерживались.
МИД Новой Зеландии: вступление Финляндии и Швеции в НАТО — отказ от нейтралитета
  • AP

Полный текст выступления приводится на официальном сайте правительства страны.

«Это проявление признания двумя ранее нейтральными государствами того, что коллективная безопасность теперь необходима для противостояния текущей угрозе безопасности», — заявил дипломат.

Уинстон Питерс также отметил, что страны НАТО серьёзно увеличили расходы на оборону, и обвинил в этом Россию.

Финляндия официально стала членом НАТО 4 апреля 2023 года, Швеция — 7 марта 2024 года.

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