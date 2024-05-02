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Парламент Казахстана принял закон о транспортировке российской нефти в Китай

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Сенат Казахстана одобрил ратификацию протокола с изменениями в соглашение между правительствами республики и России, по которому увеличивается с 7 до 10 млн т транзит российской нефти через Казахстан в Китай.
Парламент Казахстана принял закон о транспортировке российской нефти в Китай
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

«Протоколом продлевается срок действия соглашения на десять лет — до 1 января 2034 года», — говорится в заключении комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству сената.

Ранее сообщалось, что из-за паводков в Актюбинской и Атырауской областях Казахстана приостановили работу 634 нефтедобывающие скважины.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для документального проекта «Нефть» заявил, что американцы постоянно используют нефть и нефтяные цены как оружие.

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