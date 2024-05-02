Парламент Казахстана принял закон о транспортировке российской нефти в Китай
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
«Протоколом продлевается срок действия соглашения на десять лет — до 1 января 2034 года», — говорится в заключении комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству сената.
Ранее сообщалось, что из-за паводков в Актюбинской и Атырауской областях Казахстана приостановили работу 634 нефтедобывающие скважины.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для документального проекта «Нефть» заявил, что американцы постоянно используют нефть и нефтяные цены как оружие.