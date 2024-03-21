Лавров: нефть постоянно используется американцами в качестве оружия
- globallookpress.com
«Нефть и нефтяные цены постоянно используются американцами как оружие. Есть примеры, касающиеся Ирана, когда ему запретили экспорт нефти и перекрывали все возможные каналы для поставок вопреки этому нелегальному запрету», — заявил он.
В качестве другого примера Лавров привёл Венесуэлу, власти которой в 2022 году ввели эмбарго на поставки американской нефти.
«Сейчас американцы пытаются затевать вокруг Венесуэлы новые политические игры, предлагая ей договориться о том, чтобы возобновить экспорт её нефти в США в обмен на некие политические уступки», — отметил он.
Ранее Государственный департамент США заявил, что американская сторона вновь вводит в силу санкции против Венесуэлы в нефтегазовом и золотодобывающем секторах с 18 апреля.