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Психотерапевт Сандомирский назвал подавленные эмоции причиной обострения заболеваний

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Психотерапевт, доктор психологических наук, к. м. н. Марк Сандомирский предупредил, что подавленные эмоции могут привести к различным нарушениям здоровья.

Самое распространённое следствие подавления негативных эмоций — обострение разнообразных хронических заболеваний, отметил он в эфире радио Sputnik.

«Это может быть гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, сахарный диабет, гипертиреоз, язвенная болезнь желудка, ревматоидный артрит и так далее. В первую очередь речь идёт о телесных недугах, но также необходимо иметь в виду и душевные расстройства: депрессию, болезненные зависимости, начиная с алкогольной», — предупредил врач.

Также, по его словам, люди, подавляющие свои негативные эмоции, склонны в том числе к агрессивному поведению по отношению к окружающим.

Ранее доцент кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа, психотерапевт Владимир Файнзильберг в разговоре с «Радио 1» назвал факторы, которые делают человека счастливым.

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