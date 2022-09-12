Путин: почти 234 тысячи работников находятся в простое и вынужденных отпусках

Президент России Владимир Путин отметил, что число людей, находящихся под риском увольнения, растёт.

«Обращаю внимание, сейчас в так называемом простое, вынужденных отпусках или заняты не полный рабочий день — это почти 234 тысячи работников, это вдвое почти больше, чем в начале года», — отметил Путин.

По его словам, правительству необходимо уделять должное внимание таким локальным проблемам и находить эффективные решения.

Ранее Росстат сообщил, что уровень безработицы в России находится на историческом минимуме в 3,9%.