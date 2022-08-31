Росстат рассказал об уровне безработицы в России

Росстат опубликовал доклад, в котором говорится, что уровень безработицы в России в июле 2022 года третий месяц подряд держится на историческом минимуме 3,9%.

«В июле 2022 года 2,9 млн человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в июле 2022 года составил 3,9% (без исключения сезонного фактора)», — цитирует доклад ведомства РИА Новости.



Ранее вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина сообщила, что количество вакансий в регионе увеличилось в 1,5 раза с начала 2022 года.