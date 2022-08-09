В Подмосковье количество вакансий увеличилось в 1,5 раза с начала 2022 года
- РИА Новости
Об этом пишет РИАМО.
На 1 января 2022 года на портале «Работа в России» было 67 тыс. вакансий, а в настоящее время в регионе доступно свыше 102 тыс. вакансий, уточнила она.
Также в Министерстве социального развития Подмосковья отметили, что в области успешно сдерживается рост безработицы, на сегодняшний день он составляет 0,52%.
По словам Каклюгиной, в среднем на одного безработного приходится пять вакансий.
Ранее, как передавала НСН, заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с начала 2022 года почти 8 тыс. самозанятых москвичей открыли свой бизнес при поддержке центра «Моя работа». Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.