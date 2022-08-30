В Свердловской области подтвердили 1333 случая COVID-19 за сутки

В Свердловской области подтвердили 1333 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Госпитализированы 180 жителей региона.

Тем временем в Ставропольском крае более 92 тыс. человек прошли углублённую диспансеризацию после коронавирусной инфекции с начала 2022 года, передаёт «СвоёТВ» со ссылкой на управление по информационной политике правительства региона.

«Получив приглашение на углублённую диспансеризацию, нужно прийти в кабинет диспансеризации и профилактических осмотров в своей поликлинике, где будут назначены необходимые диагностические процедуры и анализы», — уточнили в краевом Минздраве.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.