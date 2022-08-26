Инфекционист Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19
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«Большинство сейчас как раз болеют именно коронавирусной инфекцией. В общественных местах, где большая скученность людей или риски встретить большое количество больных, это места без вентиляции: медцентры и поликлиники, — людям со сниженным иммунитетом и хроническими заболеваниями нужно носить маски», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его словам, также желательно полноценно питаться, промывать носоглотку физиологическими и солевыми растворами.
Ранее врач педиатр-иммунолог доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН рассказал о негативном влиянии смога на здоровье переболевших COVID-19.