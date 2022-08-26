Инфекционист Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19

Врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.

«Большинство сейчас как раз болеют именно коронавирусной инфекцией. В общественных местах, где большая скученность людей или риски встретить большое количество больных, это места без вентиляции: медцентры и поликлиники, — людям со сниженным иммунитетом и хроническими заболеваниями нужно носить маски», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, также желательно полноценно питаться, промывать носоглотку физиологическими и солевыми растворами.

Ранее врач педиатр-иммунолог доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН рассказал о негативном влиянии смога на здоровье переболевших COVID-19.