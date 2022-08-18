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Диетолог Нефёдова порекомендовала снижать калорийность салатов за счёт соусов

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Врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефёдова рассказала, как снизить калорийность салатов за счёт соуса.
Диетолог Нефёдова порекомендовала снижать калорийность салатов за счёт соусов
  • Gettyimages.ru
  • © invizbk

В беседе с радио Sputnik врач отметила, что в салаты вместо калорийного майонеза лучше добавлять другой соус, похожий по вкусу, полезный и значительно менее калорийный.

«Если использовать, например, тот же самый йогурт для заправки, это будет намного менее калорийно. Я заменяю майонез йогуртом, только добавляю в него чесночную пудру, луковую пудру, соль, перец, немного уксуса. Тогда он получается более резким, терпким на вкус, чем-то похожим на майонез», — посоветовала нутрициолог.

При этом она добавила, что майонез, который считается калорийным из-за содержащегося в нём масла, несёт вред только в том случае, если человек мало двигается и в его рационе присутствует целый ряд высококалорийных продуктов.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.

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