Врач Чудаков посоветовал укреплять иммунитет круглый год

Соруководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков посоветовал укреплять иммунитет в течение всего года.

«Укреплять иммунитет человека необходимо круглый год, лучше всего это делать при помощи натуральных продуктов, например ягод. Одним из лучших источников витаминов являются малина, клубника, чёрная и красная смородина, клюква, брусника, облепиха», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, укрепляет иммунитет в том числе трава эхинацея.

Кроме того, в преддверии сезона гриппа Чудаков посоветовал вакцинироваться.

«Вакцинироваться нужно тем людям, которые имеют большую возможность заразиться. То есть они пребывают в каких-то коллективах с большим количеством людей по работе или по учёбе», — отметил врач.

Он добавил, что рекомендация касается и тех, кто часто пользуется общественным транспортом.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.