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В Ульяновске почтили память павших героев ВДВ

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В Ульяновске во вторник, 2 августа, прошёл торжественный митинг, на котором почтили память воинов воздушно-десантных войск, павших в боях.
В Ульяновске почтили память павших героев ВДВ
  • © ulmeria.ru

Об этом пишет mosaica.ru.

После минуты молчания к Вечному огню и памятникам возложили цветы, а ветераны ВДВ прошли торжественным маршем.

Мероприятие посвящено памяти военнослужащих, павших в период Великой Отечественной войны, а также в боях в Афганистане и на Северном Кавказе.

Ранее ФАН сообщило, что в Шахтёрском районе Донецкой Народной Республики восстанавливают мемориальный комплекс Саур-Могила, который пострадал в результате боевых действий в 2014 году.

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