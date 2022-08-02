В Ульяновске почтили память павших героев ВДВ
- © ulmeria.ru
Об этом пишет mosaica.ru.
После минуты молчания к Вечному огню и памятникам возложили цветы, а ветераны ВДВ прошли торжественным маршем.
Мероприятие посвящено памяти военнослужащих, павших в период Великой Отечественной войны, а также в боях в Афганистане и на Северном Кавказе.
Ранее ФАН сообщило, что в Шахтёрском районе Донецкой Народной Республики восстанавливают мемориальный комплекс Саур-Могила, который пострадал в результате боевых действий в 2014 году.