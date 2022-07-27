Вирусолог Альтштейн прокомментировал ситуацию с гриппом в России

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Вирусолог, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Анатолий Альтштейн прокомментировал ситуацию с гриппом в России.
Вирусолог Альтштейн прокомментировал ситуацию с гриппом в России
  • Gettyimages.ru

«Грипп может в какие-то годы снизиться, выйти на низком уровне, в другой год он повысится. Вполне возможно, что в последние годы и ношение масок, и общая противоэпидемическая обстановка снижали заболеваемость гриппом», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, очень важна вакцинация, позволяющая снизить количество тяжёлых случаев.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.

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