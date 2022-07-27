Депутат Фролова прокомментировала инициативу об увеличении отпуска для родителей детей-инвалидов

Депутат Госдумы, член комитета по охране здоровья Тамара Фролова прокомментировала инициативу об увеличении отпуска для родителей детей-инвалидов.

В беседе с ФАН она заявила, что партия «Единая Россия» предложила внести изменения в Трудовой кодекс, согласно которым граждане смогут накапливать дополнительные выходные дни и использовать их как полноценный отпуск.

«До 24 дней подряд в рамках календарного года, а график предоставления таких отпусков будет согласовываться с работодателем. Сейчас по трудовому законодательству положено четыре дополнительных выходных для ухода за детьми-инвалидами ежемесячно. Однако такие выходные дни нельзя накопить и использовать подряд, так как они обнуляются каждый месяц, и это не совсем удобно», — пояснила Фролова.

По её словам, в случае принятия законопроекта дополнительные дни позволят увеличить основной отпуск и использовать их в том числе на полноценный курс реабилитации ребёнка.

Ранее замглавы Минтруда России Алексей Вовченко рассказал об изменении процедуры получения инвалидности.