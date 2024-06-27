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В КНР заявили, что НАТО увеличивает риск гонки ядерных вооружений

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В Минобороны Китая считают, что НАТО увеличивает риск гонки ядерных вооружений и ядерных конфликтов. Как подчеркнул официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь, это встретит сопротивление со стороны международного сообщества.
В КНР заявили, что НАТО увеличивает риск гонки ядерных вооружений
  • РИА Новости

По его словам, НАТО игнорирует факты и раздувает несуществующую китайскую ядерную угрозу.

Представитель ведомства подчеркнул, что в последние годы НАТО увеличивает риск гонки ядерных вооружений и ядерных конфликтов.

«Мы требуем, чтобы НАТО прекратило распространять ложную информацию, прекратила ядерный шантаж и угрозы. Не стоит идти всё дальше по ошибочному пути», — цитирует РИА Новости У Цянь.

Ранее СМИ писали, что США и Китай впервые за пять лет возобновили полуофициальные переговоры по ядерным вооружениям.

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