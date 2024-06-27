В КНР заявили, что НАТО увеличивает риск гонки ядерных вооружений
- РИА Новости
По его словам, НАТО игнорирует факты и раздувает несуществующую китайскую ядерную угрозу.
Представитель ведомства подчеркнул, что в последние годы НАТО увеличивает риск гонки ядерных вооружений и ядерных конфликтов.
«Мы требуем, чтобы НАТО прекратило распространять ложную информацию, прекратила ядерный шантаж и угрозы. Не стоит идти всё дальше по ошибочному пути», — цитирует РИА Новости У Цянь.
Ранее СМИ писали, что США и Китай впервые за пять лет возобновили полуофициальные переговоры по ядерным вооружениям.