В КНР заявили, что НАТО увеличивает риск гонки ядерных вооружений

В Минобороны Китая считают, что НАТО увеличивает риск гонки ядерных вооружений и ядерных конфликтов. Как подчеркнул официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь, это встретит сопротивление со стороны международного сообщества.

По его словам, НАТО игнорирует факты и раздувает несуществующую китайскую ядерную угрозу.

Представитель ведомства подчеркнул, что в последние годы НАТО увеличивает риск гонки ядерных вооружений и ядерных конфликтов.

«Мы требуем, чтобы НАТО прекратило распространять ложную информацию, прекратила ядерный шантаж и угрозы. Не стоит идти всё дальше по ошибочному пути», — цитирует РИА Новости У Цянь.

Ранее СМИ писали, что США и Китай впервые за пять лет возобновили полуофициальные переговоры по ядерным вооружениям.