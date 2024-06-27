МВД: 90% IT-преступлений совершают с Украины технологиями НАТО
- РИА Новости
Об этом на ПМЮФ рассказал директор договорно-правового департамента МВД России Александр Авдейко.
«Фактически идёт информационно-диверсионная борьба», — цитирует РИА Новости Авдейко.
Кроме того, в МВД рассказали об изъятии более тысячи сим-банков, 11 серверных станций, обеспечивающих работу средств связи, а также более 250 тыс. сим-карт почти в 40 субъектах России.
В апреле сотрудники ФСБ и МВД задержали в России мошенников, которые помогали украинским кол-центрам вымогать у граждан деньги. При этом уточнялось, что эти деньги в итоге шли на финансирование украинской армии.