ФСБ: в России задержаны мошенники, причастные к работе украинских кол-центров
- РИА Новости
Мошенники создали незаконный виртуальный узел связи, который и использовали украинские кол-центры. Деньги через цепочку финансовых операций аккумулировались в украинских банках и шли на поддержку ВСУ. Через иностранные банки оплачивались услуги связи и поддержание оборудования мошенников.
«По предварительным данным, с использованием только одного узла связи у граждан России было похищено более 7 млрд рублей», — сообщает ФСБ.
Установлены и задержаны пять участников преступной группы — им предъявлены обвинения, они заключены под стражу.
В феврале 2023 года зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов назвал Днепропетровск «столицей» телефонных мошенников.