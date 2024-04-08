ФСБ: в России задержаны мошенники, причастные к работе украинских кол-центров

Сотрудники ФСБ и МВД задержали в России мошенников, помогавших украинским кол-центрам вымогать у граждан деньги, которые в конечном итоге шли на финансирование украинской армии.

Мошенники создали незаконный виртуальный узел связи, который и использовали украинские кол-центры. Деньги через цепочку финансовых операций аккумулировались в украинских банках и шли на поддержку ВСУ. Через иностранные банки оплачивались услуги связи и поддержание оборудования мошенников.

«По предварительным данным, с использованием только одного узла связи у граждан России было похищено более 7 млрд рублей», — сообщает ФСБ.

Установлены и задержаны пять участников преступной группы — им предъявлены обвинения, они заключены под стражу.

В феврале 2023 года зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов назвал Днепропетровск «столицей» телефонных мошенников.