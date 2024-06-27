В Севастополе простились ещё с одной убитой ракетой ATACMS во время атаки ВСУ
- Gettyimages.ru
Как он отметил в своём Telegram, Александра родилась в Севастополе в семье военнослужащих. Окончила школу №8 (теперь это школа №48).
«Так не должно было быть», — говорят друзья Александры. Так не должно было быть. Без мамы осталась четырёхлетняя дочка... Царствия Небесного Александре!» — написал губернатор.
Ранее Развожаев сообщил, что двухлетнюю девочку, погибшую при обстреле ВСУ, похоронили на «Аллее славы» на кладбище Кальфа.