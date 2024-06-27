RT в Telegram
Подпишись

В Севастополе простились ещё с одной убитой ракетой ATACMS во время атаки ВСУ

Короткая ссылка
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе простились с Александрой Гурьевой, убитой американской ракетой ATACMS с кассетной боевой частью на пляже в ходе атаки украинских военных.
В Севастополе простились ещё с одной убитой ракетой ATACMS во время атаки ВСУ
  • Gettyimages.ru

Как он отметил в своём Telegram, Александра родилась в Севастополе в семье военнослужащих. Окончила школу №8 (теперь это школа №48).

«Так не должно было быть», — говорят друзья Александры. Так не должно было быть. Без мамы осталась четырёхлетняя дочка... Царствия Небесного Александре!» — написал губернатор.

Ранее Развожаев сообщил, что двухлетнюю девочку, погибшую при обстреле ВСУ, похоронили на «Аллее славы» на кладбище Кальфа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить