В Севастополе простились ещё с одной убитой ракетой ATACMS во время атаки ВСУ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе простились с Александрой Гурьевой, убитой американской ракетой ATACMS с кассетной боевой частью на пляже в ходе атаки украинских военных.

Как он отметил в своём Telegram, Александра родилась в Севастополе в семье военнослужащих. Окончила школу №8 (теперь это школа №48).

«Так не должно было быть», — говорят друзья Александры. Так не должно было быть. Без мамы осталась четырёхлетняя дочка... Царствия Небесного Александре!» — написал губернатор.

Ранее Развожаев сообщил, что двухлетнюю девочку, погибшую при обстреле ВСУ, похоронили на «Аллее славы» на кладбище Кальфа.